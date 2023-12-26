حكومة الاحتلال تقرر مراجعة تأشيرات العاملين الأممين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة فشلت في إدانة حركة حماس على أفعالها، ملوحًا أن تأشيرات العاملين الأمميين سيتم مراجعتها من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وطالب ليفي، الأمم المتحدة بإدانة حركة حماس بعد اتهامه إياها بسرقة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، قائلًا "كنا واضحين بأننا لن نقبل دخول أي عنصر في غزة يمول الإرهاب".

وصرح ليفي، أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بأهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حركة حماس.

وأفاد ليفي، أن الحرب المستعرة في قطاع غزة ستنتهي فورا إذا استسلمت غزة وتم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين.

وحذر ليفي، حزب الله، قائلًا إنهم يجب أن يترجعوا عن الهجمات اليومية التي يطلقونها عبر الحدود، وذلك من خلال "تطبيق القرار الأممي 1701 وإبعاد حزب الله عن الحدود".

وأضاف ليفي، أن إسرائيل لن تسمح بأن تكون غزة منصة لإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.