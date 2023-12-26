انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت بقطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، جوال، انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الشركة إن طواقمها الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية.

وفيما سبق أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة أدت إلى استشهاد 241 وإصابة 382 خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 20915 والمصابين إلى 54918 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وطالبت وزارة الصحة بغزة، المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي في خان يونس وحماية الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.