سجين يقتل زميله.. لقب "كبير الحجز" يقود نجارًا إلى "طبلية عشماوي" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لنجار بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، لاتهامه بالقتل العمد لزميله داخل حجز قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية.

أصدر الحكم المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من، المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

ترجع أحداث القضية رقم 19681 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد قتل المتهم لزميله داخل حجز القسم.

وتبين من التحقيقات قتل "م.أ.أ" نجار لزميله "ع.ص.م" مع سبق الإصرار والترصد داخل حجز قسم شرطة الدخيلة بعدما عقد العزم وبيت النية على الثأر منه لخلاف وشجار سابق وقع بينهما.

وكشفت التحقيقات وقوع مشادة كلامية مساء اليوم السابق للجريمة بين المجني عليه والمتهم بسبب تحصل المجني عليه على سكين كانت بحوزة المتهم، لفرض سطوته على المودعين بغرفة الحجز لرغبته في الحصول على لقب "كبير الحجز".

ووفقًا لأوراق القضية رفض المجني عليه رد السكين إلى المتهم خشية استخدام المتهم له، ونشب بينهما شجار، فاستغل المتهم انشغال المحجوزين بالشجار بينهما، واختلس السلاح من طيات ملابس المجني عليه.

وتبين أن المتهم طعن المجني عليه بالسكين في مقدمة الصدر أفقده القدرة على المقاومة، وتبعها بالتعدي عليه بطعنتين بأماكن متفرقة في جسده مستخدمًا في ذلك سكين عبارة عن نصل معدني مدبب الحافة.

وتبين من شهادة واقع الجدول أن المتهم محبوس على ذمة القضية رقم 30813 لسنة 2021 بتهمة القتل ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.