بالصور- تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين بنادي جزيرة الورد في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

شنت إدارة شئون المرأة بمحافظة الدقهلية "وحده السكان"، ولجنة مشتركة من مصلحة الطب الشرعى والصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، حملة مفاجئة لإجراء تحاليل المخدرات للموظفين والعاملين بنادي جزيرة الورد في المنصورة برئاسة الدكتور محمد أبو شعيشع، مدير التحليل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن تحليل كشف تعاطي المواد المخدرة يخضع له كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإدمان وللمحافظة على المواطن، مشيرا إلى أن الفصل من الوظيفة هو العقوبة المنتظرة للموظف التي تثبت التحاليل تعاطيهم للمخدرات.

كما أكد مختار أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على التعاون الكامل وتيسير عمل لجان التحاليل المفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري بجميع المصالح الحكومية، وذلك من خلال خطة وجدول زمني محدد ليشمل إجراء التحاليل كافة العاملين بالمصالح وجميع الوظائف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وكافة مديريات الخدمات حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات.

ومن جانبها أوضحت مدير إدارة شئون المرأة بالمحافظة، أن إجراء التحليل للموظفين جاء لتفعيل أحكام القانون وللحد من التعاطى والإدمان، مشيرة إلى أن الحكومة تتيح علاج الإدمان مجاناً وفي سرية تامة من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ١٦٠٢٣.

فيما قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن تحليل المخدرات المفاجئ للعاملين بالنوادى يستهدف تفعيل أحكام القانون والحفاظ على الأسر التى تتعامل مع العاملين، حيث إنهم يتعاملون مع أطفال وشباب من الفئات المختلفة ومن المؤكد أن تعاطى وإدمان المواد المخدرة له انعكاس سلبي على الشخص والمجتمع.

وقال مدير التحليل بصندوق علاج الإدمان، إن أول مرحلة فى الكشف هى سحب العينة من خلال اللجنة الممثلة ‏للصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى ويجري تحليلها فورا، لافتا إلى أنه فى حالة وجود اشتباه أو ‏أى مؤشر إيجابى يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها فى معامل وزارة الصحة‎، موضحا أنه فى حالة إيجابية العينة واعتراض الموظف على النتيجة يبحث التظلم من خلال الطب الشرعى لإعادة التحليل ‏مرة أخرى فى مصلحة الطب الشرعى لإجراء التحليل النهائى الذى يؤكد بشكل قطعى وثبوت التعاطى من عدمه‎ وعند إيجابية العينة يتم فصل الموظف.