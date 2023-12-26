ضبط تاجر وسائق بحوزتهما 9 طن سكر و75 ألف علبة سجائر مهربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن " الجيزة – الإسكندرية" عن ضبط (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) بحوزته (8.980 طن سكر – مبلغ مالي - ماكينة لحام) بداخل المخزن ملكه "بدون ترخيص" كائن بدائرة المركز، وبمواجهته قرر بتخزين السكر "مجهول المصدر" بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والماكينة للتجزئة.

وضبطت أجهزة الأمن بالإسكندرية سيارة قيادة (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) مُحمل بداخلها (7577 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع)، بمواجهته اعترف بأن المضبوطات مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وأن السيارة يستخدمها في نقل البضائع المهربة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.