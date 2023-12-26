تصل 8% من ثمن الوحدة.. ننشر خصومات السداد الكاش على شقق الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح الحكومة ممثلة في صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان، شققا لها تيسيرات عند السداد الكاش لثمن الوحدة.

ويتم حاليا طرح وحدات في مشروعين في مناطق كثيرة.

ويستعرض الخليج 365، في التقرير التالي تفاصيل الخصومات والتيسيرات في السداد للحصول على شقة من الحكومة خلال الفترة الحالية:

أولا.. شقق صندوق التنمية الحضارية

شقق صندوق التنمية الحضارية، والتي تتواجد في 8 محافظات ويستمر التقديم حتى يوم 31 ديسمبر، يوجد عليها خصم 8% من ثمن الوحدة عند السداد الكاش، حيث تتواجد الشقق في محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية.

أسعار الشقق:

تبدأ الأسعار من 760 ألف جنيه وحتى مليون و300 ألف، فيما تصل أخرى لـ 3 ملايين وحتى 4 مليون و600 ألف جنيه.

وتتمثل أنظمة السداد في دفع 15% من قيمة الوحدة مقدم حجز، على أن يتم تقسيط باقي ثمن الشقة على 5 سنوات بدون فوائد.

طريقة الحجز:

وخصص صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.

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أما المشروع الذي يطرحه الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان، يوجد عليها خصم 3% من ثمن الوحدة.

ويتم حاليا طرح شقق في المجمع السكني بمحافظة القاهرة بمنطقة حلوان، ويتم طرح كراسات الشروط في مقر الجهاز بحلوان ويمكن الوصول إليه من خلال رابط الخرائط عبر جوجل.

ويصل عدد الشقق لـ43 وحدة سكنية جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024 كاملة المرافق، على أن تكون الوحدات نصف تشطيب، والتي تتواجد بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان.

وأكد الجهاز أن الوحدات تأتي بمساحات تتراوح من 67 مترا، حتى 96 مترا، حيث تم طرح كراسة الشروط في مقر الجهاز بمحلوان.

سجل سعر المتر 7475 جنيها حتى 7549 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ90 مترا 686 ألف جنيه، فيما وصلت الشقة الـ 67 مترا 507 آلاف جنيه، كما سجلت الشقة الـ 96 مترا 727 ألف جنيه.

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