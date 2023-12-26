شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ تؤكد لرئيس لجنة المرأة ببرلمان أوزبكستان عمق العلاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبلت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ اليوم، مليكة قادر خانوفا رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان الاوزبكى و الوفد المرافق لها.
ورحبت "فوزى " بالوفد الاوزبكى مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين ؛ كما نقلت لهم تحيات رئيس مجلس الشيوخ المصرى المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، كما أكدت وكيل الشيوخ على تطابق الرؤى بين القيادتين السياسيتين فى البلدين فى كافة المجالات
ومن جانبها أشادت مليكة قادر خانوفا بحفاوة الاستقبال مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين مصر و أوزبكستان قد شهدت تطورا كبيرا فى السنوات الماضية كما وجهت الدعوة إلى وكيله مجلس الشيوخ لحضور مؤتمر منتدى زعماء النساء فى آسيا الوسطى و الذى سيعقد فى أوزبكستان العام القادم 2024.
حضر اللقاء السفيرة دينا الصيحى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و سفير أوزبكستان بالقاهرة
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