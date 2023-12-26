الراعي استقبل وفدين من مشيخة العقل وجامعة سيدة اللويزة والوزير نصار معايدا

أكد رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، خلال لقائه البطريرك الراعي في بكركي على رأسد وفد، على "وقوف الجامعة على الدوام إلى جانب مؤسِّسها البطريرك وهو سليل الرهبانية المارونية المريمية".

ووضع الخوري، كل "الامكانات بتصرف بكركي من أجل دعم القضية التربوية بشكل عام، والمؤتمر الذي دعا إليه البطريرك بشكل خاص عقب الأزمة الأخيرة التي تأتت عن قرار المجلس النيابي، ودعم التوجه الآيل إلى تجميد القرار وإعادة دراسته والتقاطع مع القوانين الأخرى خاصة الرقم 515".

بدوره، أثنى الراعي على "دور الجامعة المركزي في بنيان الوطن. كما وفائه إلى رهبانيته اللويزية ودورها التاريخي بخاصة في القطاع التربوي".

ورحب بـ"مبادرة الجامعة لدعم التوجه لمعالجة الازمة التربوية المستجدة"، مشيرا إلى أنه "دعا إلى إجتماع غدا الأربعاء مع الجهات المعنية كافة، وأن التوجه هو إلى التجميد المشار إليه وأن المدارس الكاثوليكية ليست ضد ولكن يجب التوصل إلى إقرار القوانين المناسبة خاصة بالنسبة لقانون صندوق التعويضات".

بعدها التقى الراعي وفد مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز ممثلا الشيخ سامي أبي المنى، حيث نقل الوفد رسالة شفهية من شيخ العقل للبطريرك الراعي، وتهنئته بالاعياد المجيدة، وتم خلال اللقاء البحث في عدد من المسائل الروحية والوطنية العامة.

واستقبل الراعي وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في زيارة معايدة ونقاش في مواضيع الساعة والتطورات الداخلية، وتم الاتفاق على اطلاق مشروع محلي وعالمي في اطار السياحة الدينية.