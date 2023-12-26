رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد الميلاد في كنيسة مار ميخائيل

احتفلت رعية الشويفات للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، في أجواء طغى عليها الصلوات والنشاطات الخاصة بالأولاد، حيث ترأس كاهن الرعية الأب الياس كرم قداس العيد في كنيسة مار ميخائيل (المدبّر) بمشاركة حشد من المؤمنين.

وشدد الأب كرم، في عظته، على "معاني الميلاد، وكيف حرّرنا السيد المسيح من الخطيئة بتجسده"، مؤكداً على أن "اقتراف الخطيئة يكون باستبعاد المسيح عن حياتنا اليومية، وكأننا بذلك نرفض أن يكون ملكًا عليها".

ولفت الى "ضرورة الوقوف إلى جانب أحباء الله، أي الفقراء والمعوزين، فإذا كان العيد عبارة عن شجرة وطعام واحتفال وهدايا، فلا يعتبر عيدًا"، مسيراً الى أن "الصحوة في سبيل العطاء تبدأ بالميلاد وتستمر طوال السنة، والعيد لا يعتبر عيدًا إذا كان هناك من خصام بين الاخوة والأهل"، داعيًا إلى "تقوية الإيمان والرجاء بالرب يسوع القادر أن ينقذنا من كل المصاعب والضيقات".

وفي المناسبة نفسها، نظّمت حركة الشبيية الأرثوذكسية، في رعيتي الشويفات وبسابا، ريسيتالًا ميلاديًا، شاركت فيه فرق الطفولة والاستعداديين، حيث قدموا ترانيم واغانٍ من وحي العيد، بحضور كاهن الرعية والأهالي ومسؤولي الفرق.

وفي كلمته، أعرب الأب كرم عن "سروره بنشاط أسرة الطفولة"، ولفت إلى ان "هناك مسؤولية مشتركة بين الأهل والكنيسة في زرع كلمة الرب في الأولاد".

في ختام الريسيتال، أقامت الحركة حفلًا ترفيهيًا للأولاد، وتمّ توزيع الهدايا عليهم في اجواء من الفرح والمرح والابتهاج.