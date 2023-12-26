احتفل الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاب إدمون رزق بقداس منتصف الليل في دير سيدة اللويزة- زوق مصبح- مقرّ الرئاسة العامة، لمناسبة عيد ميلاد "الرب يسوع بالجسد،" وعاونه الأباتي بيار نجم النائب العام والأب جورج ناصيف رئيس دير سيدة اللويزة، ولفيف من الرهبان الكهنة، وخدم الذبيحة الإلهية الإخوة المبتدئون من دير مار سركيس وباخوس في عشقوت.
وألقى الأب العام عظة بعنوان "وجهك يا رب ألتمس" تطرق فيها إلى "أهمية الوقوف جنب الناس في هذه الظروف العصيبة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرهبنة المارونية المريمية احتفلت بعيد الميلاد بقداس في دير سيدة اللويزة- زوق مصبح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.