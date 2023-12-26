الرهبنة المارونية المريمية احتفلت بعيد الميلاد بقداس في دير سيدة اللويزة- زوق مصبح

احتفل الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاب إدمون رزق بقداس منتصف الليل في دير سيدة اللويزة- زوق مصبح- مقرّ الرئاسة العامة، لمناسبة عيد ميلاد "الرب يسوع بالجسد،" وعاونه الأباتي بيار نجم النائب العام والأب جورج ناصيف رئيس دير سيدة اللويزة، ولفيف من الرهبان الكهنة، وخدم الذبيحة الإلهية الإخوة المبتدئون من دير مار سركيس وباخوس في عشقوت.

وألقى الأب العام عظة بعنوان "وجهك يا رب ألتمس" تطرق فيها إلى "أهمية الوقوف جنب الناس في هذه الظروف العصيبة".