النشرة: قصف مدفعي اسرائلي استهدف المنطقة الواقعة بين ابل السقي والخيام

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن قصف مدفعي اسرائلي استهدف المنطقة الواقعة بين ابل السقي والخيام وفي المنطقة الواقعة بين راشيا الفخار وحلتا خراج كفرحمام ويتردد صداها بشكل قوي في منطقتي مرجعيون وحاصبيا.

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