أقيمت صلوات وقداديس بمناسبة عيد الميلاد المجيد في أبرشية زحلة مساء العيد، حيث احتفل المطران مار يوستينوس بولس سفر بالقداس الإلهي في كنيسة السيدة يعاونه الأبوين جورج بحي وحنا شرباط وشمامسة وجوقة الكنيسة.

خلال العظة، هنأ سفر أبناء رعية السيدة بالعيد كما شرح معاني هذه المناسبة، ثمّ احتفل بالطقس الخاص بعيد الميلاد مع الكهنة والشمامسة وبزياح الصليب.

كما احتفل الأب ملكي كارات بالقداس الإلهي مساءً في كنيسة مار جرجس بهذه المناسبة. أما صباح العيد، فقد احتفل سفر بالقداس الإلهي في كنيسة مار جرجس يعاونه الأب ملكي كارات وجوقة وشمامسة الكنيسة.