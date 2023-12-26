المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: يجب إبعاد حزب الله عن الحدود وفق القرار الدولي رقم 1701

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ايلون ليفي انه "يجب إبعاد حزب الله عن الحدود وفق القرار الدولي رقم 1701 ونقول له تراجع"، مشيرا الى ان "إسرائيل لا تريد حربا على جبهتين لكننا سنفعل كل ما يلزم لضمان أمننا".

ولفت ليفي الى ان "هناك طرق أخرى لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة وليس عبر المعابر الإسرائيلية، وإذا أرادت الأمم المتحدة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة فلا شروط لدينا".

واعتبر ان "الحرب ستنتهي فورا إذا استسلمت غزة وسلمت المجرمين، والحكومة الإسرائيلية ملتزمة بأهداف الحرب والقضاء على حماس"، لافتا الى انه "لن نقدم أي جداول زمنية لوقف إطلاق الصواريخ من غزة لكن لن نسمح بمواصلتها".