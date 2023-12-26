اعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن "انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي"، مؤكدة عدم وجود إصابات بين الموظفين. من جهته، اوضح المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية أن "شرطة نيودلهي وفريق أمني ما زالا يحققان في الأمر".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية الإسرائيلية: انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي ولا إصابات بين الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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