سانا: إسقاط وتدمير ثماني طائرات مسيرة للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب

افادت وكالة "سانا" بأن "القوات المسلحة أسقطت ثماني طائرات مسيرة للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب".

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم أن "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية".

ولفت البيان إلى أن وحدات قواتنا المسلحة تمكنت من إسقاط وتدمير ثماني طائرات مسيرة للإرهابيين ومنعها من تحقيق أهدافها.