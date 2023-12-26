25 مجزرة ارتكبها الاحتلال منذ الأحد والغارات العنيفة تتوالى وبدء عملية برية بالبريج

إسرائيل تقر بخطة لـ«تهجير طوعي» للفلسطينيين من غزة

القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزَّة استشهاد 250 شخصًا في 25 مجزرةً ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ الأحد الماضي، فيما تتالت الغارات الجوِّية العنيفة على وسط وجنوب القطاع مع بدء الجيش الاحتلال عمليته البَرِّية في مُخيَّم البريج وسط القطاع انطلاقًا من موقع مقبولة العسكري وشارع عبد الخالق. يأتي ذلك في حين استمرت المعارك المحتدمة بين المقاومة والاحتلال على عدَّة محاور، وأقرَّ الاحتلال بمقتل ضابط وجندي إضافيين لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء حربه على غزَّة إلى 491 ضابطًا وجنديًّا وفق إعلاناته. واستشهد عدد من الفلسطينيين فجر أمس بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزَّة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، إضافة لعدد من المفقودين جرَّاء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة النجار في قيزان النجار جنوب خان يونس، كما قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة أبو رزقة في الحي الهولندي غرب المدينة. كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزَّة، وتواصل القصف المدفعي واستهدف وسط المدينة. وفي رفح، وصل عدد من الإصابات للمستشفى الكويتي جرَّاء قصف منزل لعائلة العمصي بالقرب من ميدان النجمة وسط المدينة، كما قصف طيران الاحتلال منزلًا في مُخيَّم الشابورة وسط رفح جنوب القطاع. كما استهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزَّة. وفي السياق يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطَّة لتهجير الفلسطينيين من غزَّة.

فخلال جلسة برلمانية مغلقة لنواب حزب الليكود الحاكم، قال نتنياهو إنَّه يسعى إلى وضع خطط لتنفيذ «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزَّة إلى دول أخرى، حسب ما نقلت صحيفة إسرائيل هايوم مساء الاثنين.

كما عدَّ أنَّ «المشكلة الوحيدة التي تعترض تلك الخطَّة تكمن في الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين»، مؤكدًا في الوقت عَيْنه أنَّه «يعمل على حلِّها».

بِدَوْره، قال النائب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، داني دانون، إنَّ «العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، فوزير الهجرة الكندي مارك ميلر تحدث عن هذه الأمور علنًا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأميركية)»، حسب الصحيفة ذاتها. وأضاف «يجب علينا تشكيل فريق في إسرائيل يعتني بتلك القضية، ويتأكد من أنَّ كلَّ مَن يريد مغادرة غزَّة إلى دولة ثالثة، يمكنه القيام بذلك».

وحسب الصحيفة، فإنَّ نتنياهو رد على دانون قائلًا: «نحن نعمل على ذلك». وكان دانون اقترح في نوفمبر الماضي، قضية «الهجرة الطوعية» هذه لسكَّان قطاع غزَّة.

فيما أكدت أغلب الدول العربية، فضلًا عن الولايات المتحدة، بالإضافة لدول أوروبية رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزَّة إلى الخارج. جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال مُدنًا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة شملت بيتونيا وبيت لحم والخليل وطولكرم وقلقيلية ورام الله حيث شنَّت حملة اعتقالات شملت الأسيرة المحررة خالدة جرار.