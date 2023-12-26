الأمم المتحدة: العالم غير مستعد لمواجهة جائحة أخرى

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن العالم ليس مستعدا بعد لمواجهة جائحة جديدة محتملة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة في 27 ديسمبر، "يتعين علينا بذل المزيد من الجهد".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، مسترجعا الدروس المستفادة من جائحة كوفيد19-، "يجب علينا أن ننبذ الكارثة الأخلاقية والطبية المتمثلة في قيام الدول الغنية بتخزين إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة والسيطرة عليها، وضمان حصول جميع الأشخاص على وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات".

وبمبادرة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تجري المفاوضات في منظمة الصحة العالمية بشأن معاهدة عالمية لمكافحة الجائحة لتحسين التنظيم والاستعداد للجائحة في المستقبل.

ومن المقرر أن يتم اعتماد المعاهدة في "جمعية الصحة العالمية" المقرر عقدها في الفترة من 27 مايو إلى أول يونيو 2024؛ ومع ذلك، فإن المسودة التي تتألف من 30 صفحة لا تزال مثيرة للجدل بشكل كبير.