السودان.. الدعم السريع بأعمال نهب السيارات والمنازل في ود مدني

ياسر رشاد - القاهرة - دفعت الحرب الدموية، بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في الخرطوم خلال الأشهر الثمانية الماضية نصف مليون شخص إلى البحث عن ملجأ جنوبا، في هذه الولاية الزراعية التي كانت حتى وقت قريب بمنأى عن العنف.

ولكن في الآونة الأخيرة، بدأت قوات الدعم السريع ، التي تسيطر على معظم العاصمة، تتقدم على طول الطريق السريع الذي يربط العاصمة بود مدني، وتستولي على قرية تلو الأخرى وترهب سكانها.

في 15 ديسمبر/كانون الأول، هاجموا ود مدني، مما أجبر أكثر من 300 ألف شخص على الفرار مرة أخرى، داخل ولاية الجزيرة ولكن أيضا إلى ولايتي سنار والقضارف المجاورتين، وفقا للأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، واصلت قوات الدعم السريع، انحدارها بلا هوادة جنوبا.

وشوهدوا السبت "على بعد 15 كيلومترا شمال سنار"، و140 كيلومترا جنوب ود مدني، بحسب ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.

نهب الأسواق وإطلاق النار العشوائي

وأفاد شهود آخرون أن "طائرات الجيش قصفت تجمعات قوات الدعم السريع في شمال المدينة.

منذ البداية المفاجئة للصراع في 15 نيسان/أبريل، لعب الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان بشكل أساسي ورقته الرابحة الجوية.

من ناحية أخرى، يفضل الدعم السريع محمد حمدان دقلو القوات المتنقلة التي تطفو على شاحنات صغيرة.

في كل مكان يذهبن إليه، تخشى النساء والفتيات "العنف الجنسي، وهو تهديد متكرر" في السودان، حسب منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية.

وفي سوق الحساهيسة، تفتح أبواب الأكشاك وتنتشر البضائع التي لا تهم اللصوص على الأرض، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

"هل جاءت قوات الدعم السريع لمحاربتنا، نحن المواطنين، أم لمحاربة الجيش؟" سأل عمر حسين البالغ من العمر 42 عاما وكالة فرانس برس ، حيث تم نهب أو تدمير متاجر ومركبات تابعة لعائلته.

وفي سوق آخر، هو تامبول، في منتصف الطريق بين الخرطوم ود مدني، اقتحمت القوات شبه العسكرية السوق وأطلقت النار عشوائيا، حسبما أفاد شهود.

"تم تفتيش كل غرفة"

ووفقا للأمم المتحدة، أودى الصراع بحياة 12,000 شخص، وهو رقم من المؤكد أنه تم التقليل من شأنه إلى حد كبير بالنظر إلى مدى عزل مساحات كاملة من البلاد عن بقية العالم.

كما أدى إلى نزوح 7.1 مليون شخص، بينهم 1.5 مليون في البلدان المجاورة، حسبما قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الخميس، واصفا "أكبر أزمة نزوح في العالم".

والجمعة، أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه" إزاء تصاعد العنف في السودان، بينما "أدان بشدة" الهجمات ضد المدنيين وامتداد النزاع "إلى المناطق التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين".

ومنذ بداية الحرب، تبادل المعسكران المتنافسان الاتهامات بمهاجمة المدنيين.

وهكذا، تقول رباب، التي أخفت أيضا لقبها، عندما "أطلقت القوات شبه العسكرية الرصاص أمام المنزل قبل الدخول، شعرنا جميعا بالذعر".

وقالت لوكالة فرانس برس "لم يغادروا إلا بعد تفتيش كل غرفة".

وفوجئ الطيب، وهو من سكان قرية بالقرب من الحساهية، عندما سألته القوات شبه العسكرية "سؤالا غريبا: أرادوا أن يعرفوا كيف حصلت على المال لبناء منزلي، الذي ورثته عن والدي وبنيته قبل 35 عاما".

إجابة ، على أي حال ، لن تهم المقاتلين كثيرا.

والسبت، قتل ثمانية أشخاص برصاص قوات الدعم السريع في قرية أرتادهوا لأنهم عارضوا النهب، بحسب ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.