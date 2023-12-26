نتنياهو يتعهد بالمزيد من القصف في غزة مع ارتفاع عدد القتلى

ياسر رشاد - القاهرة - قتل عشرات الفلسطينيين، في ضربات إسرائيلية واسعة النطاق في غزة التي زارها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين ووعد بشن هجوم مكثف ضد حماس في هذا القطاع المدمر والمحاصر.

كما يستمر الصراع في تأجيج خطر اندلاع حريق إقليمي: اتهمت إيران، حليفة حزب الله اللبناني وحماس الفلسطينية، إسرائيل بقتل قائد الحرس الثوري، جيشها الأيديولوجي، في ضربة في سوريا وتعهدت بالانتقام لمقتله.

الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين بسبب هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل، لا توفر أي راحة للمدنيين الفلسطينيين المهددين بالمجاعة وفقا للأمم المتحدة، على الرغم من الدعوات العاجلة لوقف إطلاق النار.

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس، التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007، قتل 20,674 شخصا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، معظمهم من النساء والأطفال، وجرح ما يقرب من 55,000 شخص.

تم شن الهجوم، وهو الأكثر دموية على الإطلاق ضد حماس في غزة، ردا على هجوم الحركة الإسلامية الفلسطينية على أراضيها في 7 أكتوبر، والذي خلف حوالي 1,140 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقا لأحدث الأرقام الإسرائيلية الرسمية. كما اختطفت قوات الكوماندوز الفلسطينية نحو 250 شخصا، لا يزال 129 منهم رهن الاحتجاز في غزة.

وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس، التي تعتبرها منظمة إرهابية، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قبل فجر يوم الاثنين، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية قطاع غزة على نطاق واسع. وأسفرت إحدى الغارات بالقرب من قرية الزوايدة (في الوسط) عن مقتل 12 شخصا، وأخرى عن 18 قتيلا في خانيونس (جنوب)، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه يبذل قصارى جهده لتجنيب المدنيين، إنه "يتحقق من الحادث"، وبحلول مساء الأحد، قتل ما لا يقل عن 70 شخصا في غارة على مخيم المغازي للاجئين (في الوسط)، وفقا لهذا المصدر.

"وإذا كان ابنك!"

وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مقتل جنديين، ليصل عدد جنوده الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على غزة في 27 أكتوبر إلى 156 جنديا، بعد 20 يوما من بدء القصف الجوي.

وأطلق المقاتلون الفلسطينيون صواريخ على إسرائيل خلال النهار، وعادة ما يتم اعتراض معظمها من قبل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار، والخسائر البشرية الفادحة، والأزمة الإنسانية التي تصفها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بأنها كارثية، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرا.

أمام أعضاء حزبه الليكود، نحن لا نتوقف نحن نصعد القتال في الأيام المقبلة ستكون حربا طويلة"، أصر يوم الاثنين بعد زيارته لغزة.

وتعرض نتنياهو لمضايقات خلال خطاب ألقاه في البرلمان يوم الاثنين من قبل عائلات الرهائن الذين طالبوا بإطلاق سراحهم، الذين هتفوا "الآن، الآن!".

"ماذا لو كان ابنك؟" ، "80 يوما ، كل دقيقة هي الجحيم" ، اقرأ اللافتات التي رفعتها العائلات.

في المساء، تظاهر أقارب الرهائن خارج وزارة الدفاع في تل أبيب قبل اجتماع لمجلس وزراء الحرب.

"أطلقوا سراح رهائننا الآن! بأي ثمن»، أعلنت لافتة واحدة.

وتطالب حماس بإنهاء القتال قبل الدخول في مفاوضات جديدة لإطلاق سراح الرهائن.