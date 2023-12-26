لاجئون سودانيون في تشاد يروون أهوال الحرب في غرب دارفور

ياسر رشاد - القاهرة - جلست اللاجئة السودانية مريم آدم يايا خارج ملجأها المؤقت في شرق تشاد، وقامت بتسخين الشاي على بعض الحطب في محاولة لتهدئة آلام الجوع.

عبرت الفتاة البالغة من العمر 34 عاما من جماعة المساليت العرقية الحدود سيرا على الأقدام بعد رحلة استغرقت أربعة أيام دون مؤن وابنها البالغ من العمر ثماني سنوات متشبث بظهرها.

وقالت إن رجالا "مدججين بالسلاح" هاجموا قريتها، وأجبروها على الفرار وترك سبعة من أطفالها وراءها وسط عنف وحشي أثار مخاوف من التطهير العرقي.

ويغرق السودان منذ 15 أبريل في حرب أهلية بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ضد محمد حمدان دقلو، نائبه السابق وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقد فر الآلاف إلى تشاد المجاورة ووجدوا ملاذا في مخيمات مكتظة مثل أدري حيث استقر يايا.

وفي منطقة دارفور بغرب دارفور خلفت العمليات شبه العسكرية ضحايا مدنيين ينتمون إلى جماعة المساليت غير العربية فيما تقول الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إنه يشتبه في أنها إبادة جماعية.

وفي بلدة أردماتا في غرب دارفور وحدها، قتلت الجماعات المسلحة أكثر من 1000 شخص في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا للاتحاد الأوروبي.

"ما مررنا به في أرداماتا مرعب، قوات الدعم السريع قتلت كبار السن والأطفال بشكل عشوائي".

-الصدمه-

وقد استضافت تشاد، وهي دولة تقع في وسط أفريقيا وثاني أقل البلدان نموا في العالم وفقا للأمم المتحدة، أكبر عدد من اللاجئين السودانيين.

وتقول الأمم المتحدة إن 484,626 شخصا لجأوا إلى هناك منذ اندلاع القتال، حيث أجبرت الجماعات المسلحة أكثر من 8,000 شخص على الفرار إلى تشاد في أسبوع واحد.

انتشرت المخيمات الرسمية التي تديرها المنظمات غير الحكومية والمستوطنات غير الرسمية التي أقيمت بشكل عفوي في جميع أنحاء منطقة واداي الحدودية.

وقالت أميرة خميس، 46 عاما، وهي مصابة بصدمة، إنها استهدفت بسبب انتمائها إلى المساليت وفقدت خمسة من أطفالها.

وقالت لوكالة فرانس برس وهي تتعافى في مبنى طبي طارئ تديره منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية بالقرب من مخيم أدري بعد أن كسرت شظايا قدميها.

وقالت: "إنهم يقتلون بشكل منهجي جميع الأشخاص ذوي اللون الأسود الداكن".

قال محمد نور الدين، البالغ من العمر 19 عاما والذي يعاني من كسر في ذراعه وفقد أربعة من أقاربه في أعمال العنف، إن قوات الدعم السريع طاردت بلا رحمة مجتمع المساليت قبل أن يفر إلى تشاد.

"تبعتنا مجموعة من قوات الدعم السريع إلى المستشفى وحاولت قتل الجميع وضعونا على الأرض في مجموعات من 20 شخصا وأطلقوا النار علينا".

هدفهم غير المعلن هو قتل الناس بسبب لون بشرتهم".

- "ظروف حرجة" -

واتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قوات الدعم السريع وحلفاءها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي.

وتشير تقديرات مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح إلى أن عدد قتلى الحرب يبلغ 12,000 شخص. وقد فر ما يقرب من سبعة ملايين شخص من منازلهم، وفقا للأمم المتحدة.

بعد أن نجوا من الفظائع في وطنهم والرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى الخارج، يواجه اللاجئون الآن خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق.

وقالت يايا إنها وطفلها يأكلان "بالكاد" منذ وصولهما إلى تشاد.

وقد ولدت ندرة المياه في المخيمات توترات كافحت المنظمات الإنسانية لتهدئتها.

وقال جيرارد أوباربيو، منسق مشروع أطباء بلا حدود في أدري، إن تدفق اللاجئين السودانيين يخلق وضعا "مقلقا".

"نستقبلهم في ظروف حرجة إنهم يهتزون جسديا ونفسيا».

مستشفى أطباء بلا حدود محاط بسياج ويراقبه حارس باستمرار، وهي تدابير تقتضيها وحشية النزاع الذي لم يسلم الجرحى.

"لقد هاجمونا أيضا عندما كنت أنقل إلى تشاد لتلقي العلاج،" كما أفاد أمير آدم هارون، وهو لاجئ من المساليت كسرت ساقه بسبب مادة متفجرة.