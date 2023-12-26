شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "حقوق الإنسان" بالشيوخ: مصر من أكثر الدول المقدمة للمساعدات لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الدور المصري فى دعم القضية الفلسطينية منذ نشأتها لا ينكره إلا جاحد، قائلة: "لعل آخرها فى أحداث 7 أكتوبر الماضي التي شهدت انتهاكات جسيمة تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل".

وأضافت إسحق فى تصريحات لليوم السابع، أن مصر لم تغلق معبر رفح ساعة واحدة منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال على أهالي غزة، وأنما العرقلة والغلق كانت من الجانب الإسرائيلي، مؤكدة مصر من أكثر الدول التي قدمت مساعدات لأهالي القطاع على مدار تاريخ القضية.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بالدور الذي قامت به كل مؤسسات الدولة المصرية بداية من مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث قدموا عدد كبير من الشاحنات المحملة بجميع أنواع المستلزمات الآدامية تضمنت الغذاء والأدوات الطبية والوقود وغيرها من أساسيات الحياة.

وأشارت إلي فتح الدولة المصرية لمطار العريش الدولي لايتقبال المساعدات القادمة من دول العالم إلي الفلسطينيين حيث كانت حلقة وصل لإيصال مساعدات الحياة لأشقائنا فى القطاع، فضلا عن نداءاتها المتكررة فى المحافل الدولية بضرورة تفعيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن القضية الفلسطينية.

وجددت عضو مجلس الشيوخ رفض الشعب المصري لللتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة أياه تصفية غير عادلة للقضية الفلسطينية، لا سيما تصفيتها على حساب الدولة المصرية وتهجيرهم لسيناء وهو خط أحمر لمصر قيادة وشعبا.