"حزب الله": نفذنا هجومًا جويّا ‏على مقر قيادة مستحدث للعدو الإسرائيلي بمحيط مستعمرة كريات شمونة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء‎ ‌‏26-12-2023 هجومًا جويّا ‏على مقر قيادة مستحدث للعدو الصهيوني في محيط مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة ‏المحتلة) بطائرة مسيّرة إنقضاضيّة وتم تحقيق إصابات مؤكّدة".‏

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