هآرتس: إصابة 9 جنود إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمالي البلاد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت القناة 14 العبرية، إن إسرائيليا "أصيب بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان تجاه منطقة "أدميت" الحدودية مع لبنان" دون مزيد من التفاصيل.