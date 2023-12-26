قرار للمرتضى بادخال العقار رقم 1120 من منطقة بحمدون في لائحة الجرد العام المعروف بفندق "مجاعص"

أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى قرارا قضى بموجبه إدخال العقار رقم /1120/ من منطقة بحمدون العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية والمعروف بفندق "مجاعص".

وجاء في القرار: "لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة وزارة الثقافة المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها".

يشار الى ان المبنى يعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين وهو ينتمي الى نمط الأبنية التراثية ذات البهو الوسطي والقناطر الثلاث. كما ارتبط اسم فندق مجاعص بالاحتفالات الرسمية والشعبية والرواد من السياسيين التى ما زالت غرف في الطوابق تحمل اسمائهم مثل: الامبراطور غيليوم الثاني الذي زار لبنان في 1898، وامين السر العام للمفوضية العليا الفرنسية لاغارد عام 1935، حبيب باشا السعد اول رئيس للجمهورية اللبنانية 1934-1936 وغيرهم من الشخصيات التي كان لها دور في الحياة السياسية اللبنانية.