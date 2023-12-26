شكرا لقرائتكم خبر عن "محملة بالذخيرة".. أوكرانيا تقصف سفينة روسية في ميناء القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أوكرانيا هجوما جويا على مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود التي تسيطر عليها روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب ما أكده سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم المعين من قبل موسكو، وفقا لوكالة تاس الحكومية الروسية.

وبحسب أكسيونوف، وقع انفجار خطير وحريق كبير في ميناء المدينة، وجرى إجلاء العديد من السكان من المباني المجاورة.

السفينة الروسية نوفوتشركاسك

ووفقا لتقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصيبت سفينة محملة بالذخيرة خلال الهجوم.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، عبر تليجرام، إن سفينة الإنزال البرمائية "نوفوتشركاسك" تعرضت لقصف بصواريخ كروز.

ونشر أوليشوك مقطعا مصورا لانفجار ضخم في الميناء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال"شكرا لطياري القوات الجوية وجميع المشاركين على عملهم الجيد!".

وزارة الدفاع الروسية

وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع أضرار بإحدى سفنها الحربية عقب الهجوم الأوكراني.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الوزارة قولها اليوم الثلاثاء إن سفينة الإنزال الكبيرة "نوفوتشركاسك"، وهي جزء من أسطول البحر الأسود الروسي، تعرضت لضربات جوية أوكرانية.

ولم يتضح في البداية مدى الأضرار التي لحقت بالسفينة في مدينة فيودوسيا الساحلية.