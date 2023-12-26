شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العالم غير مستعد لمواجهة جائحة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العالم ليس مستعدا بعد لمواجهة جائحة جديدة محتملة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة في 27 ديسمبر، "يتعين علينا بذل المزيد من الجهد".

واسترجع جوتيريش، الدروس المستفادة من جائحة كوفيد19-، "يجب علينا أن ننبذ الكارثة الأخلاقية والطبية المتمثلة في قيام الدول الغنية بتخزين إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة والسيطرة عليها، وضمان حصول جميع الأشخاص على وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات".

منظمة الصحة العالمية

وبمبادرة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تجري المفاوضات في منظمة الصحة العالمية بشأن معاهدة عالمية لمكافحة الجائحة لتحسين التنظيم والاستعداد للجائحة في المستقبل.

ومن المقرر أن يتم اعتماد المعاهدة في "جمعية الصحة العالمية" المقرر عقدها في الفترة من 27 مايو إلى أول يونيو 2024؛ ومع ذلك، فإن المسودة التي تتألف من 30 صفحة لا تزال مثيرة للجدل بشكل كبير.