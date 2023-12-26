أمير الكويت يبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة الأنباء الرسمية لدولة الكويت اليوم الأربعاء إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بدأ المشاورات التقليدية التي ينص عليها الدستور تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقبل أمير الكويت استقالة الحكومة يوم الأربعاء الماضي وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وقالت الوكالة اليوم إن الأمير استقبل رئيس مجلس الأمة (البرلمان) أحمد السعدون والرئيس السابق للمجلس مرزوق الغانم ورئيس الوزراء الحالي الشيخ أحمد النواف بالإضافة لثلاثة رؤساء وزراء سابقين، هم الشيخ ناصر المحمد الصباح والشيخ جابر المبارك الصباح والشيخ صباح الخالد الصباح.