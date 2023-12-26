رئيس أركان الاحتلال: القصف الجوي مستمر دون توقف لدعم قواتنا على الأرض بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال هارتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته باتت قريبة من تدمير حماس في غزة وقضينا على الكثير من المخربين، نحن نقاتل في أوضاع مركبة جدا وهي المرة أكثر تعقيدا.

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "سنواصل ملاحقة عناصر حماس والمخربين ونركز جهودنا جنوب القطاع ومخيمات وسط غزة".

ولفت إلى أن الاحتلال لن يسمح بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر، مؤكدًا استمرار القصف الجوي سيتواصل دون توقف لدعم قواتنا على الأرض.

وأكد أن الجيش جاهز لمواصلة القتال في كل الجبهات وهذه الحرب ستستمر شهورا أخرى إضافية، و"سنصل إلى قيادة حماس سواء استغرق ذلك أسبوعا أو شهورا".

وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "نقوم بتصعيد الضغط العسكري بطرق مختلفة في غزة وهذا ما يحقق أهدافنا".

وأشار إلى أن لكل حرب أثمان باهظة تدفع من حياة أبنائنا وبناتنا، و"نعمل أيضا على الحد من الإرهاب في الضفة الغربية ونقوم بذلك بمهنية عالية"، وسنجري تحقيقات معمقة بشأن قرارات القادة بخصوص ما جرى في السابع من أكتوبر".