"ضابطان وجندي".. الاحتلال يعلن مقتل 3 عسكريين خلال المعارك اليوم بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك اليوم في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أن القتلى الثلاثة هم ضابطان وجندي، مايرفع إجمالي عدد قتلاه خلال اليوم إلى 5 أفراد.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الضابطين القتلى هما قائد سرية برتبة رائد في الكتيبة 931 التابعة للواء "ناحال" والآخر برتبة نقيب احتياط في الكتيبة نفسها.

كذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اثنين من جنوده "قتلا بالخطأ" خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، في نوفمبر الماضي.

فيما وصفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الحادث بأنه "خطير وغير عادي"، أوضحت أنه تم قصف الطابق الثاني من بناية رصدت فيها تحركات "مشبوهة"، بقذيفة دبابة.

وأضافت الإذاعة أنه "تبين لاحقا أن داخل المبنى كتيبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مما أدى إلى مقتل عنصرين.

وقبل أيام، وبالتحديد في منتصف ديسمبر، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال قتل 3 من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة "بالخطأ"، ما أثار حالة من السخط داخل إسرائيل، خصوصا بين عائلات الأسرى التي تضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل.