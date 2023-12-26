إسرائيل: ليس لدينا نية لاحتلال محور "فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة لنية إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

سبق وأن نفت هيئة المعابر الفلسطينية ما تردد بشأن وجود تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع مصر انطلاقا من معبر كرم أبو سالم.

وفيما سبق نفت مصادر مصرية مطلعة، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكان قد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دبابات قوات الاحتلال بدأت في تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء وهدم بيوتهم.