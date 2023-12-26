الجيش الأوكراني يؤكد انسحابه إلى أطراف بلدة مارينكا بعد سيطرة روسيا عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد الجيش الأوكراني انسحابه إلى أطراف بلدة مارينكا قرب دونيتسك بعد سيطرة روسيا عليها.

وتقع مارينكا على بعد أقل من 30 كيلومترا جنوب غرب وسط مدينة دونيتسك التي كان يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا لمدة ثماني سنوات قبل بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

ووردت تقارير عن نشوب قتال عنيف مرارا في الأسابيع الأخيرة حول مارينكا، التي كان عدد سكانها حوالي تسعة آلاف شخص قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت في وقت سابق من ديسمبر أن روسيا قلصت المناطق الصغيرة التي كانت لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية هناك.