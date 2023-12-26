رئيس جامعة الفيوم السابق متحدثًا رئيسيًا في القمة الدولية للبنية التحتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

يشارك الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ الجيولوجيا ورئيس جامعة الفيوم السابق، متحدثا رئيسيا فى القمة الدولية للبنية التحتية، والمقرر عقده بمدينة فالنسيا، بإسبانيا خلال الفترة من 26 - 28 أغسطس 2024 .

وقال شديد، إن هذه القمة تهدف إلى أن تصبح المؤتمر السنوي الرائد في المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والهندسة المدنية والجيولوجيا.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها ستتناول العديد من المحاور من أهمها الهندسة الجيوتقنية، الهندسة الجيولوجية البيئية، الجيولوجيا التحت سطحية، الأنفاق والبناء تحت الأرض، أنظمة الحماية من المخاطر والمخاطر الطبيعية، نظام المعلومات الجغرافية، تطبيقات الثورة الصناعية، المسح الجيولوجى، الهندسة البلدية والحضرية، إنشاءات التربة والجيوتقنية.

يشارك فى هذه القمة العديد من الباحثين من مختلف دول العالم من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، تايوان، أسبانيا، انجلترا، سنغافورة، الصين، الهند، ايطاليا، ايرلندا، كولومبيا، باكستان وماليزيا.