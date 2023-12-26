شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: جهود التحالف الوطنى وحياة كريمة عبرت عن الشعب المصرى المساند لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن القيادة السياسية المصرية لم تدخر جهدا في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث خاضت الدولة المصرية جهوداً دولية ودبلوماسية واسعة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمرور شاحنات الإغاثة عبر معبر رفح، وتسلميها إلى هيئة الهلال الأحمر الفلسطينية.

وأضاف "أبو العطا"، في تصريح خاص ل"الخليج 365"، أن مطار العريش أصبح مركزا لاستقبال كافة المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى غزة، فقد استقبلت مصر خلال الأيام الماضية الكثير من طائرات الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية والطبية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر قضية مصيرية لم تتخل عنها يوماً ما، عبر كل المحن التاريخية التي مرت بالشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات التي تمارسها سلطة الاحتلال في اختراق واضح لكافة المواثيق والمعاهدات الإنسانية.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن دور مصر لم ينقطع يوماً عن دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الوضع الكارثي واللا إنساني الذي يعيشه الأهالي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، مثمنا دور التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وكافة الجمعيات التي عبرت بصدق عن الشعب المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأشار إلى أن مصر حريصة كل الحرص على التواصل مع كافة الجهات الدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف نجحت مؤخرا في زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة، كما أن الجهود المصرية نجحت في إعادة تدفق الوقود للقطاع.

وأكد أن الدولة المصرية الكبيرة لم تتخل يوما عن القضية الفلسطينية، وحريصة على التواصل مع كافة الجهات الدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل.