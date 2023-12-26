هليفي اكد بان أهداف الحرب في غزة ليس من السهل تحقيقها وستستمر عدة أشهر أخرى

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي أن الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 80 يوما ضد حركة حماس في قطاع غزة، "ستستمر عدة أشهر أخرى".

واوضح هليفي في مؤتمر صحافي بعد تفقده جنودا في القطاع، إن "أهداف الحرب ليس من السهل تحقيقها الحرب ستستمر عدة أشهر أخرى وسنعمل بأساليب مختلفة حتى يتم الحفاظ على الإنجاز لفترة طويلة". وأضاف "لا توجد حلول سحرية، ولا توجد طرق مختصرة... عندما يتعلق الأمر بتفكيك شامل لمنظمة إرهابية، سوى الاصرار الحازم على القتال".

وأوضح أن الجيش "يقترب من استكمال تفكيك الكتائب التابعة لحماس في شمال قطاع غزة"، متابعا "والآن نركز جهودنا في جنوب قطاع غزة" وتحديدا مدينة خان يونس والمخيمات المركزية.