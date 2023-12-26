رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي: يجب عدم توقع تصويت سريع في البرلمان على عضوية السويد في حلف الأطلسي

اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي الى إنه يجب عدم توقع إجراء تصويت سريع في البرلمان بكامل هيئته على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد إحالة مشروع القانون للتصويت عليه في البرلمان بعد موافقة اللجنة عليه.

وأوضح رئيس اللجنة الخارجية في تصريحات للصحفيين بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، وهي الخطوة الأولى نحو تصديق البرلمان، أن رئيس البرلمان سيقرر الآن توقيت التصويت في البرلمان بكامل هيئته.