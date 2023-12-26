الدفاع المدني: نقل جثة شخص جرّاء قصف إسرائيلي في القليلة قضاء صور

أعلن الدفاع المدني، أن "عناصره أخمدوا في تمام الساعة ١٧:٢٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١٢/٢٦ حريقاً شب داخل بيك اب لنقل البضائع في المعلية/القليلة - صور".
وتوازياً عملوا على نقل جثة مواطن استشهد إثر القصف الإسرائيلي الذي طال البلدة الى مستشفى اللبناني الايطالي.
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