الدفاع المدني: نقل جثة شخص جرّاء قصف إسرائيلي في القليلة قضاء صور

أعلن الدفاع المدني، أن "عناصره أخمدوا في تمام الساعة ١٧:٢٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١٢/٢٦ حريقاً شب داخل بيك اب لنقل البضائع في المعلية/القليلة - صور".

وتوازياً عملوا على نقل جثة مواطن استشهد إثر القصف الإسرائيلي الذي طال البلدة الى مستشفى اللبناني الايطالي.