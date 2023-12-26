قائد الجيش استقبل وفدًا من مشايخ البقاع الأوسط والسفير الروسي في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من مشايخ البقاع الأوسط برئاسة مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، وقد ضم الوفد إلى جانب المشايخ رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط السيد محمد البسط ورئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب، ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، وقدموا التهاني بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، مجددين دعمهم المتواصل للجيش اللبناني في رسالته وأداء مهمته.

كذلك استقبل قائد الجيش في مكتبه في اليرزة السفير الروسي في لبنان Alexander Rudakov الذي هنأ العماد عون بمناسبة الأعياد المجيدة، كما جرى التباحث في التطورات على الحدود الجنوبية.