انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن خان يونس جنوبي غزة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت وقوع قصف مدفعي إسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس الذي يؤوي آلاف النازحين.

وبحسب قناة “القاهرة الإخبارية”، استشهد 26 فلسطينيا في خان يونس جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس، مشيرة إلى وقوع إصابتين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفوار.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، كانت قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20915 شهـيدا و54918 جريحا منذ 7 أكتوبر.