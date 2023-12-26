أوقعت جميعهم بين قتلى وجرحى.. "القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة من 40 جندياً

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، "استهداف قوة صهيونية خاصة، مكونة من فصيل معززٍ قوامه 40 جندياً متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة".



وأوضحت "القسام" في بيان عبر قناتها في تليغرام، أنها استهدفت جنود الاحتلال بقذائف الـ"TBG" المضادة للتحصينات؛ "ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".





وفي بيان آخر، أعلنت "القسام" أنها قنصت "جندياً صهيونياً شرق حي التفاح بمدينة غزة"، وقالت كذلك إن مقاتليها تمكنوا "من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة، وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة".



وأوضحت في بيان آخر، أن "مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في شقة سكنية بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة".



وأعلنت كذلك تدمير "9 آليات صهيونية متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة بقذائف (الياسين 105)، إضافة إلى تدمير 4 آليات صهيونية متوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف (الياسين 105)".



وعلى مدار اليوم، أعلنت كتائب القسام، في بيانات عدة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوفه.



وفي وقت سابق، الإثنين، نشرت "كتائب القسام" مشاهد جديدة لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة، مكونة من 10 جنود، كانوا متحصنين في أحد المنازل بمنطقة جُحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة TBG مضادة للتحصينات، وفق ما نشرته عبر قناتها في تليغرام.





ويوثق في مقطع الفيديو الذي يعود إلى أمس الأحد، أحد عناصر المقاومة وهو يستهدف المكان الذي تحصن فيه جنود، بينما يصيح مقاتل آخر قائلاً: "حلّل يا دويري"، في إشارة إلى اللواء الأردني المتقاعد والخبير العسكري، فايز الدويري، الذي عُرف بتحليلاته للحرب على غزة من خلال ظهوره المتواصل على قناة الجزيرة.



والإثنين، نشرت كتائب القسام مشاهد من تفجير حقل ألغام في كمين مُحكم لـ4 جيبات لقيادة العدو بمنطقة جُحر الديك وسط قطاع غزة، واستهداف قوات النجدة التي وصلت إلى المكان لإجلاء القتلى.



يأتي ذلك، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلية على القطاع إلى 20 ألفاً و674، بالإضافة إلى 54 ألفاً و536 إصابة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي.





