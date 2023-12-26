الأمن العراقي يكشف ملابسات وفاة المواطنين السعودي والكويتي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي في صحراء الأنبار، فيما أكدت أنهما توفيا إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت الخلية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أنه "إثر فقدان الاتصال بالمواطنين الخليجيين السعودي أنور الظفيري والكويتي فيصل المطيري، اللذين دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد الأولى، بتاريخ 17/ 12/ 2023، والثانية 20/ 11/ 2023، تم وبتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة واهتمام ومتابعة حثيثة من قبله بتكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى".

وأضاف البيان، "وبعد استنفار كل الجهود وتخصيص قطعات كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة الاستخبارية الدقيقة، تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري، بعد أن تعرضت عجلتهما إلى إنفجار عبوة ناسفة قديمة، من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي أدت إلى احتراقها".

وتابع البيان: "وفي الوقت الذي نعزي فيه حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، نعبر عن خالص الحزن والمواساة لعائلتي المواطنين الخليجيين، وسيقوم الجانب العراقي بتسليم ونقل وإيصال الجثتين إلى ذويهم، بالتنسيق والتعاون مع سفارتي البلدين الشقيقين في بغداد".

وأكد البيان، أنه "وفي الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة التقيد بأحكام استحصال سمة الدخول، إن كانت سياحية أو لأغراض الصيد"، نؤكد على "ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاصة بالتنسيق، حيال استحصال سمة الدخول إلى الأراضي العراقية، والتقييد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين، وقرار وموافقة مجلس الأمن الوطني والتوصيات الصادرة من وزارة الداخلية ذات العلاقة، بشروط ومعايير سمة الدخول للصيد وآليات وسياقات التنقل وحماية الصيادين".