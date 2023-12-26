الخارجية الصينية: نُعارض بشدة تمرير الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، أن بلادها تعارض وبشدة تمرير الولايات المتحدة لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2024؛ والذي يشمل على محتوى سلبي متعلق بالصين.

وقالت ماو في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الثلاثاء "إن الصين تأسف بشدة على ذلك وتعارضه بقوة، وقدمت احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الأمريكي".

وأوضحت أن القانون يتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وينصح بتقديم الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، وينتهك مبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن (بكين) تحث (واشنطن) على احترام التزام رئيسيها بعدم دعم ما يسمى "استقلال تايوان" ووقف التلاعب بمسألة الجزيرة وتعريض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.

وأشارت إلى أن القانون يصوّر الصين على أنها تهديد، كما أنه يقمع الشركات الصينية، ويحد من التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية الطبيعية بين(بكين) و(واشنطن)، الأمر الذي لا يخدم مصلحة أحد، لافتة إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، وإلى خلق بيئة مواتية للتعاون الصيني -الأمريكي في التجارة والقطاعات الأخرى.