الكرملين: أرمينيا وأذربيجان مستعدتان لوضع اللمسات الأخيرة على معاهدة السلام

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن أرمينيا وأذربيجان مستعدتان لوضع اللمسات الأخيرة على معاهدة السلام.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إنهما ليسا طرفين متعارضين. فهما يعربان عن استعدادهما الكامل للتوصل إلى وثيقة مشتركة، ووضع اللمسات الأخيرة على محادثات السلام، للتوصل إلى وثيقة مشتركة حول معاهدة سلام".

يُشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان صرحت أمس الإثنين لوكالة تاس بأن يريفان تلقت من باكو نسخة جديدة من المقترحات لمعاهدة سلام بين البلدين ، موضحة أن إحدى النقاط الشائكة والخطيرة في هذا الملف هي كيفية المضي قدمًا في ترسيم الحدود بين البلدين.

يُذكر أنه في 19 سبتمبر الماضي، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو قره باغ. وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.

بدورها، قالت يريفان إنه لا توجد قوات أرمينية في قره باغ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق". ودعت روسيا الأطراف المتصارعة إلى منع سقوط ضحايا من المدنيين والعودة إلى الحل الدبلوماسي.

وفي الـ 20 من سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق بالتنسيق مع فرقة حفظ السلام الروسية لتعليق عملية مكافحة الإرهاب في ناجورنو قره باغ.