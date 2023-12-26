بوروندي.. دفن ضحايا هجوم المتمردين في غاتومبا وسط الدموع

ياسر رشاد - القاهرة - اشتعلت المشاعر، مساء اليوم الثلاثاء، مع دفن 19 شخصا قتلوا في هجوم يوم الجمعة الماضي في جاتومبا ببلدية موتيمبوزي بإقليم بوجومبورا على الحدود البوروندية الكونغولية.

وبحضور السلطات، بما في ذلك وزير الداخلية والتنمية المجتمعية والأمن العام، والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وأسر الضحايا، وصلت توابيت تحتوي على جثث الضحايا إلى أبرشية غاتومبا الكاثوليكية في مركبات عسكرية وشرطية.

تم دفع تحية أخيرة، وكان حشد كبير قد جاء لتوديع آبائهم وأطفالهم وزوجاتهم الذين قتلوا على يد مسلحين ليلة 22 ديسمبر/كانون الأول 2023،تدافع الكثيرون لرؤية جثث أحبائهم المتوفين ، ولم يستطع الكثيرون كبح دموعهم.

بعد ذلك ، أقيم قداس قداس تحت رعاية المونسنيور أناتول روبيرينيانجي الذي شدد على أن "قتل الناس" ليس بأي حال من الأحوال حلا للمشاكل والحوار وحده هو الذي يمكن أن يحل الصراعات.

قال الأسقف للمصلين القداس، إن في أي صراع، لا يكمن الجواب في إراقة الدماء أو حمل السلاح، القتل ليس حلا للمشاكل. على العكس من ذلك ، فإن القتلة يحصدون اللعنة ".

وأسفر الهجوم الذي وقع في محلية فوجيزو عن مقتل 19 مدنيا وشرطي واحد، وفقا للحكومة البوروندية.

وقد أعلنت الجماعة المتمردة RED-Tabara (المقاومة من أجل سيادة القانون في بوروندي) التي تقاتل حكومة بوروندي من قواعد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) منذ عام 2015.

وهذا هو الهجوم الثاني خلال أسبوعين الذي يشنه متمردو "ريد تابارا"، الذين كانوا غير نشطين إلى حد كبير داخل بوروندي منذ عام 2021.

وفي بيان صحفي صدر يوم السبت 23 ديسمبر، أدانت الحكومة الهجوم باعتباره عملا إرهابيا حقيرا وبربريا.