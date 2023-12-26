الاحتلال يضع السنوار أمام خيارين بعد مزاعم كشف مكانه بجنوب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال لديه بالفعل تقديرات بشأن مكان تواجد القائد في حركة حماس يحيى السنوار، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، أن "الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي تعمل على توسيع نطاق سيطرتها الميدانية على مدينة خان يونس، وتستكمل عمليات بحث مكثفة عن فوهات أنفاق ومنشآت تحت الأرض".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنه في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن قائد الجناح المسلح لحركة حماس يحيى السنوار أمام خيارين رئيسيين: الأول هو أن يترقب أن يحاصر جيش الاحتلال المكان الذي يتواجد فيه هو وزملاؤه من قادة حماس، ثم يبدأ بعد ذلك مفاوضات مع إسرائيل".

أما الخيار الثاني بالنسبة لما تشير التقديرات في إسرائيل، فهو انتظار استسلام قيادة حماس، بعد اكتمال قوات جيش الاحتلال مهمة تطويق مدينة خان يونس بالكامل.

والشهر الماضي، قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها"، مضيفا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".