قدَّم زوجته للرجال.. تفاصيل القبض على قواد بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أمرت النيابة المختصة بحبس قواد 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتقديم زوجته لراغبي المتعة الحرام بقصر النيل.

وكشفت التحريات أن المتهم استأجر شقة في منطقة فيصل تقيم بها زوجته وصديقتها، حيث أعدها لاستقبال زبائنه من راغبي العلاقات غير الشرعية، ونقل أطفاله إلى جدتهم بدار السلام.

وأضافت التحريات أن المتهم كون شبكة للممارسة الرزيلة بأن استقطب سيدة من الأقاليم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها بحبس المتهم وضبط وإحضار السيدات الهاربة.