شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير البحيرات تحقق زيادة للثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتطوير مناطق البحيرات وتوفير مراكب صيد للمواطنين للعمل وتحسين مستوى المعيشة يعكس إحساسه بالمواطن البسيط بتوفير احتياجاتهم الأساسية بالإضافة إلى زيادة الثروة السمكية.

وقال نويصر، فى تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسى يتابع كافة الأحداث الجارية وارتفاع الأسعار الذى يستغله بعض التجار ومنها ارتفاع أسعار الأسماك بشكل كبير، ولذلك وجه الحكومة بتطوير البحيرات لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين الأساسية وتحسين مستوى المعيشة فى كافة الخدمات اللازمة لهم.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الرئيس السيسى منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحسين الاقتصاد الوطنى من خلال إقامة مشروعات إنتاجية جديدة فى مختلف المجالات مما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط وتوفير كافة الخدمات اللازمة له وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية.

يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بالاستمرار فى جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادى فى مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسى ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات فى توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، بما يسهم فى رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشددًا على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.