شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الرئيس السيسي يضع أولوية لتوفير حياة كريمة وفرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بحماية وتطوير البحيرات لتوفير فرص للعمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، يعكس حرصه على الاهتمام بالثروة السمكية وتوفير كافة احتياجات المواطنين من الأسماك.

وأوضح عباس، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحقيق إنجازات في كافة المجالات التي تحقق حياة كريمة للمواطنين وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب يعكس إنسانية الرئيس وإحساسه بالمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بتطوير البحيرات يستهدف تعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على استغلال الثروة البشرية التي تمتلكها من الشباب في العمل والإنتاج بمختلف المجالات سواء الصناعية أو التجارية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن تطوير البحيرات وتوفير مراكب صيد للشباب سيوفر فرص عمل لهم، علاوة على زيادة الإنتاج من الأسماك مما ينعكس على أسعار الأسماك في الأسواق.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشدداً على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.