الأمم المتحدة تعين السياسية الهولندية سيغريد كاغ لتنسيق المساعدات إلى غزة

أعلنت الأمم المتحدة تعيين منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لزيادة المساعدات الإنسانية.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان، إن "الهولندية سيغريد كاغ ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في الثامن من كانون الثاني".

وأوضحت "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة"، كما أنها ستنشئ "آلية" لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.