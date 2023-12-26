القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة تجارية بصواريخ بحرية وقصفنا أهداف عسكرية في منطقة أمّ الرشراش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن "القواتُ البحريةُ نفذت عمليةَ استهداف لسفينة تجارية "إم إس سي يونايتد MSC UNITED وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة".

وأوضحت القوات، أن "عمليةُ استهدافِ السفينةِ قد جاءت بعدَ رفضِ طاقمِها وللمرةِ الثالثةِ نداءات القوات البحرية، وكذلك الرسائلَ التحذيريةَ الناريةَ المتكررة".

وأعلنت أن "سلاحُ الجوِّ المسيرِ بالقواتِ المسلحةِ اليمني نفذَةِ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ عسكريةٍ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ ومناطقَ أخرى في فلسطينَ المحتلة".

وأكدت القوات، "استمرارَها في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ ضمنَ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنساني"، مشددةً على "استمرار عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضد السُّفنِ الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلةِ حتى إدخال ما يحتاجُه قطاعُ غزةَ منْ غذاءٍ ودواء".

كذلك أكدت على "على ما جاءَ في بياناتِها السابقةِ بشأن منعِ مرورِ كافةِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، مع حرصِها الكاملِ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ البحريةِ إلى كلِّ الوجهاتِ باستثناءِ الكيانِ الإسرائيلي".