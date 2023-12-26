ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى اليوم بمعارك غزة الى ستة

ارتفع عدد الجنود الاسرائيلين القتلى في غزة اليوم الى 6، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين مساء اليوم، حيث اعلن صباح اليوم عن مقتل ثلاثة آخرين.

والجنود الثلاثة الذين أعلن عن أسمائهم هم: الرائد احتياط ماؤور لافي (33 عاما) من سوسيا، مقاتل في الكتيبة 450 التابعة للواء بيسلماخ، والرائد شاي شامريز (26 عاما) من مركاز شابيرا، قائد سرية في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال والذي سقط بالمعارك شمال غزة، والنقيب احتياط شاؤول غرينغليك (26 عاماً)، من رعنانا، ضابط في الكتيبة 931، التابعة للواء ناحل وسقط بمعارك شمال غزة.

ويشار الى أن مقاتل من قوة الاحتياط باللواء 450 اصيب بصورة خطيرة بالمعركة التي قتل بها شامريز وغرينغلبيك، في حين أصيب ضابط وجنديين بصورة خطيرة من الكتيبة ناحال بالمعارك شمال غزة.